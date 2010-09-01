На дні Балтійського моря лежить 200-річне шампанське
22:37, 01 вересня 2010Разное
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68 тисяч доларів за пляшку
Група шведських водолазів почала занурення на 45-метрову глибину з метою підняти на поверхню близько 80 пляшок шампанського, яке покоїлося на дні з кінця XVIII століття, повідомляє Бі-Бі-Сі.
За однією з теорій, пляшки були подарунком французької королівської сім`ї російському імператорському двору.
Затонулий корабель і вантаж належать Аландському автономному регіонові і, хоча на порятунок заповітних пляшок влада островів розраховує витратити близько 80 тис. євро, її видатки невдовзі мають окупитися: якщо вік шампанського буде підтверджений, то кожна пляшка коштуватиме не менше 68 тис. доларів.
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