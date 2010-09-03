У Криму автомобіль скотився з гори на пляж і врізався в киянку
10:17, 03 вересня 2010Разное
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«Пежо» належить громадянину Росії
У Судаку з гори на пляж скотився автомобіль, який травмував відпочиваючу з Києва.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, інцидент стався вдень 2 вересня.
Автомобіль «Пежо», що належить громадянину Росії, покотився з автостоянки з гори заввишки 40 метрів на пляж.
«Жителька Києва, 1951 року народження, яка знаходилася на пляжі, дістала травми», - йдеться в прес-релізі.
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