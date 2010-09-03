У Криму автомобіль скотився з гори на пляж і врізався в киянку

У Судаку з гори на пляж скотився автомобіль, який травмував відпочиваючу з Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, інцидент стався вдень 2 вересня.

Автомобіль «Пежо», що належить громадянину Росії, покотився з автостоянки з гори заввишки 40 метрів на пляж.

«Жителька Києва, 1951 року народження, яка знаходилася на пляжі, дістала травми», - йдеться в прес-релізі.