На трасі Київ-Ковель зіткнулися Mazda та Mersedes: троє загиблих
10:03, 13 вересня 2010Разное
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Трагедія на Житомирщині
На Житомирщині, поблизу с. Новоселиця Малинського району, на 90 км автошляху Київ-Ковель сталося зіткнення двох легкових автомобілів Mazda та Mersedes-Benz.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб - два водії та пасажир.
Всього за добу на території країни зареєстровано 124 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинуло 29 осіб та 249 – травмовано.
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