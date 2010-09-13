На трасі Київ-Ковель зіткнулися Mazda та Mersedes: троє загиблих

На Житомирщині, поблизу с. Новоселиця Малинського району, на 90 км автошляху Київ-Ковель сталося зіткнення двох легкових автомобілів Mazda та Mersedes-Benz.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб - два водії та пасажир.

Всього за добу на території країни зареєстровано 124 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинуло 29 осіб та 249 – травмовано.