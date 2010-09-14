Двоє поляків загинули в ДТП в Україні

Двоє громадян Польщі загинули в автомобільній аварії, яка трапилася в ніч з понеділка на вівторок в Україні.

Як повідомляє РАР, про це повідомила віце-консул польського консульства у Харкові Аніта СТАНІШКЕВИЧ.

Поляки були пасажирами мікроавтобуса, котрий віз 12 пасажирів із Києва до Харкова та зіткнувся з вантажним автомобілем.

Шестеро людей загинуло на місці, а 7 людей було травмовано.

За даними консульства, загиблі поляки - два чоловіки з Варшави та Кракова - працювали на польську фірму та їхали на зустріч із контрагентами у Харків.