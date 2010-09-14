Двоє поляків загинули в ДТП в Україні
19:19, 14 вересня 2010Разное
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Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою
Двоє громадян Польщі загинули в автомобільній аварії, яка трапилася в ніч з понеділка на вівторок в Україні.
Як повідомляє РАР, про це повідомила віце-консул польського консульства у Харкові Аніта СТАНІШКЕВИЧ.
Поляки були пасажирами мікроавтобуса, котрий віз 12 пасажирів із Києва до Харкова та зіткнувся з вантажним автомобілем.
Шестеро людей загинуло на місці, а 7 людей було травмовано.
За даними консульства, загиблі поляки - два чоловіки з Варшави та Кракова - працювали на польську фірму та їхали на зустріч із контрагентами у Харків.
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