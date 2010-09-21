У ДТП на Одещині постраждали 11 людей

Daewoo зіткнувся з маршруткою

Поблизу с. Удобне Одеської області на 60 км автодороги Одеса- Рені водій легковика "Daewoo Nexia" виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з маршрутним мікроавтобусом "Mercedes-benz" Як повідомляє прес-служба МНС, внаслідок ДТП 11 людей госпіталізували із травмами різної важкості. На місці аварії працювала оперативна група Головного управління МНС в Одеській області. ICTV

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