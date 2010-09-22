У прикордонних з Польщею районах ФРН почастішали автовикрадення

У прикордонних з Польщею районах Бранденбурга за останній рік кількість викоадень машин зросла на 30 відсотків, повідомляє Лента.ру з посиланням на агентство DAPD. Розкриття таких злочинів становить... 20 відсотків.

За перші вісім місяців 2010 року було викрадено 396 автомобілів, а за аналогічний період 2009 року - 289. Для порівняння: з січня до серпня 2007 року - останнього року, після якого був скасований контроль на кордоні з Польщею, - кількість викрадень була 126.

Викрадачі, зазвичай, працюють на великі міжнародні злочинні угруповання і дуже добре оснащені технічно. Вкрадена машина часто переправляється через кордон до Польщі ще до того, як її господар помітить зникнення і заявить.

В зв`язку з цим начальник поліції Франкфурта-на-Одері заявив про плани створення єдиного координаційного центру для трьох оперативних груп, що діють в Бранденбурзі і займаються розслідуванням автокрадіжок. Такий центр повинен підвищити розкриття злочинів і допомогти їм запобігти. Крім того, введений в березні режим вибіркових перевірок машин, що здалися підозрілими, в 30-кілометровій прикордонній смузі, буде продовжений ще на кілька місяців.

Він також наполягає на тіснішій взаємодії німецьких і польських правоохоронних органів. За його словами, ФРН і Польща є важливим транзитним коридором, яким викрадені в Європі машини прямують на схід. Нині через відмінності в законодавстві двох країн створення спільних польсько-німецьких груп для боротьби з викрадачами є ускладненим.