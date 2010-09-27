У зіткненні Жигулів із ЗІЛом загинуло троє людей
08:25, 27 вересня 2010Разное
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Ще двоє - в лікарні
Вчора о 5.30 у Голопристанському районі Херсонської області внаслідок зіткнення легкового автомобіля „ВАЗ-2106” з вантажівкою „ЗІЛ-130”, що стояла на узбіччі, загинуло троє осіб.
Як повідомляє прес-служба МНС, ще дві особи у важкому стані госпіталізовані. Загиблі та постраждалі – пасажири легкового автомобіля.
За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.
На місці події працювали аварійно-рятувальний підрозділ та оперативна група Головного управління МНС у Херсонській області.
Всього за добу на території України зареєстровано 105 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 17 осіб та 140 – травмовано.
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