У зіткненні Жигулів із ЗІЛом загинуло троє людей

Вчора о 5.30 у Голопристанському районі Херсонської області внаслідок зіткнення легкового автомобіля „ВАЗ-2106” з вантажівкою „ЗІЛ-130”, що стояла на узбіччі, загинуло троє осіб.

Як повідомляє прес-служба МНС, ще дві особи у важкому стані госпіталізовані. Загиблі та постраждалі – пасажири легкового автомобіля.

За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.

На місці події працювали аварійно-рятувальний підрозділ та оперативна група Головного управління МНС у Херсонській області.

Всього за добу на території України зареєстровано 105 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 17 осіб та 140 – травмовано.