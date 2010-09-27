В Одесі водій «Дачія Логан» врізався в автівку ДАІ

В Одесі автомобіль “Дачія Логан” зіткнувся з автівкою ДАІ, що їхала з увімкненою мигалкою і сиреною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, у ніч із 24 на 25 вересня у сел. Котовського поблизу Одеси на перехресті вулиць Добровольського та Бочарова “водій автомобіля “Дачія Логан” не виконав вимог Правил дорожнього руху і допустив дотичне зіткнення з патрульним автомобілем ДАІ”.

За даними прес-служби, наразі триває службова перевірка за фактом ДТП, однак попередньо встановлено, що “тієї ночі приблизно о першій годині до оперативного чергового ГУМВС України в Одеській області надійшла інформація про пожежу на вул. Паустовського”, і екіпаж патрульного автомобіля ДАІ їхав туди для “негайного відводу транспорту від місця пожежі”.

“Як встановлено, автомобіля ДАІ їхав з ввімкненими проблисковими маячками та звуковою сигналізацією... Відповідно до вимог Правил дорожнього руху, водії інших транспортних засобів були зобов`язані дати йому дорогу та забезпечити безперешкодний проїзд”, – зазначають у ДАІ.

Крім того, Державтоінспекція спростовує інформацію, що в автомобілі “Дачія Логан” перебувала весільна пара.

“Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. Потерпілих у даній пригоді немає”, – повідомляє прес-служба ДАІ.