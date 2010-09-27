Fiat відмовився випускати дешеву машину під ім'ям Topolino

Компанія Fiat веде розробку дешевої малолітражки, яка має замінити модель Seicento, що з`явилася в 1998 році як наступник старого Fiat 500 і досі ще продається в деяких європейських країнах. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на видання Autocar.

Раніше італійський виробник також планував випустити ще одну доступну машину - під ім`ям Topolino, проте від цієї ідеї довелося відмовитися. У керівництві "Фіата" вирішили, що з огляду на появу Seicento наступного покоління такий крок "виявиться неправильним".