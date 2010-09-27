Fiat відмовився випускати дешеву машину під ім'ям Topolino
19:32, 27 вересня 2010Разное
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Буде продовження Seicento
Компанія Fiat веде розробку дешевої малолітражки, яка має замінити модель Seicento, що з`явилася в 1998 році як наступник старого Fiat 500 і досі ще продається в деяких європейських країнах. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на видання Autocar.
Раніше італійський виробник також планував випустити ще одну доступну машину - під ім`ям Topolino, проте від цієї ідеї довелося відмовитися. У керівництві "Фіата" вирішили, що з огляду на появу Seicento наступного покоління такий крок "виявиться неправильним".
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