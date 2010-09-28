9-річний чемпіон Росії з бальних танців загинув в аварії

Воронезький школяр Олександр Батюков загинув в неділю, повертаючись зі змагань у Москві, де посів перше місце, повідомили РІА "Новости" у Воронезькій обласній федерації танцювального спорту.

Аварія сталася в Липецькій області, на 2442-му кілометрі федеральної траси "Дон". Дев`ятирічний Сашко і його партнерка, дев`ятирічна Єва Масленникова, поверталися з батьками з міжнародного турніру "Вогні Москви", де в своїй віковій групі стали чемпіонами.

Коли до Воронежа лишалося 70 км, у автомобіля "Lexus", в якому їхали діти, прокололися два колеса. Батьки виставили знак і викликали евакуатор. У цей час в "Lexus" на повній швидкості врізалася вантажівка "Scania-380".

Від удару дітей викинуло з машини. Сашко загинув на місці, дівчинка перебуває в реанімації воронезької лікарні №7. Стан Єви стабільний, для її життя загрози немає, але пошкоджено внутрішні органи, попереду тривале лікування і відновлення.

Прокуратурою за фактом ДТП порушено кримінальну справу. За попередньою версією слідства, водій вантажівки заснув за кермом.