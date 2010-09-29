На Хмельниччині перевернулася маршрутка: всі пасажири - в лікарні

У дорожньо-транспортній пригоді, що сталася в ніч з 28 на 29 вересня на автодорозі Городище-Старокостянтинів у Хмельницькій області, травмовано восьмеро людей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

За даними прес-служби, 48-річний водій, керуючи автомобілем “Mercedes - benz 208 D” з напівпричепом, їхав з Острога до Хмельницької області. У салоні мікроавтобуса перебували семеро пасажирів. За попередніми даними, водій, не обравши безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, в результаті чого з`їхав у кювет і перекинувся.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій і всі пасажири мікроавтобуса отримали травми різного ступеню тяжкості, з якими були госпіталізовані до Острозької лікарні.

Ведеться розслідування.