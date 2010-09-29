Трагедія в Національній бібліотеці в Києві (доповнено)

За уточненими даними, внаслідок пошкодження системи пожежегасіння в приміщенні Національної бібліотеки України ім. академіка В.І. Вернадського загинуло двоє осіб.

Цю інформацію УНІАН підтвердили у столичному главку міліції, зауваживши, що трагедія сталася на 20-му поверсі будівлі бібліотеки.

Наразі проводиться дослідча перевірка. Остаточне розслідування та процесуальне рішення за цим фактом прийматимуть органи прокуратури, оскільки не виключено, що причиною загибелі людей стало порушення техніки безпеки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 17.00 у Києві в приміщенні Національної бібліотеки України ім. академіка В.І. Вернадського, яка знаходиться в Голосіївському районі, стався вибух, внаслідок якого дві особи отримали поранення.

Пізніше поінформований співрозмовник агентства зазначив, що, за уточненими даними, електрики проводили ремонт електроприладів і зачепили систему пожежегасіння, яка виділяє газ, що витісняє кисень, внаслідок чого двоє людей задихнулись.