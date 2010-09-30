Вантажівка зіткнулася з патрульним автомобілем ДАІ
00:38, 30 вересня 2010Разное
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У м.Керчі (АР Крим) на вулиці Гагаріна сталося зіткнення автомобіля "МАЗ" і службового автомобіля ДАІ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за попередніми даними, водій вантажівки, при повороті ліворуч на вул.Переїзну, завчасно не зайняв відповідну крайню смугу, на що не встиг зреагувати водій патрульного автомобіля, який в цей час рухався у попутному напрямку і здійснював обгін.
Наряд Державтоінспекції був на службі і патрулював маршрут.
Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні ушкодження. Потерпілих немає. Ведеться слідство.
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