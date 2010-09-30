Вантажівка зіткнулася з патрульним автомобілем ДАІ

У м.Керчі (АР Крим) на вулиці Гагаріна сталося зіткнення автомобіля "МАЗ" і службового автомобіля ДАІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за попередніми даними, водій вантажівки, при повороті ліворуч на вул.Переїзну, завчасно не зайняв відповідну крайню смугу, на що не встиг зреагувати водій патрульного автомобіля, який в цей час рухався у попутному напрямку і здійснював обгін.

Наряд Державтоінспекції був на службі і патрулював маршрут.

Внаслідок ДТП автомобілі отримали механічні ушкодження. Потерпілих немає. Ведеться слідство.