В аварії загинули два працівники київської ДАІ

У Чернігівській області на 27 км автодороги Чернігів - Сеньківка водій автомобіля "Ford sierra" не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з вантажним автомобілем "Volvo".

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, унаслідок ДТП в автомобілі "Ford" загинуло двоє молодих людей 20-ти і 25-ти років. А 24-річного пасажира легковика у важкому стані доставлено до Центральної районної лікарні. Встановлено, що всі три особи, які перебували в автомобілі "Ford", - співробітники столичної Державтоінспекції.

За фактом ДТП розпочато слідство.