На конкурсі визначено місто, де пройде "Євробачення-2011"

Проведення фіналу наступного міжнародного естрадного конкурсу “Євробачення-2011" відбудеться в західнонімецькому місті Дюссельдорф, столиці землі Північний Рейн - Вестфалія, повідомляє NEWSru з посиланням на німецьку газету Bild.

За її даними, півфінали відбудуться 10 і 12 травня, а фінал - 14 травня на Esprit-Arena.

Раніше серед міст-претендентів на проведення 56-го конкурсу "Євробачення" називалися також Берлін, Гамбург, Ганновер і Кельн, але на останньому етапі відбору залишилося лише два можливих претенденти - Берлін і Дюссельдорф.

Нагадаємо, Німеччина прийматиме “Євробачення-2011" у зв`язку з перемогою на попередньому конкурсі в Норвегії Олени МАЙЄР-ЛАНДРУТ, яка виступала з піснею Satellite ("Супутник"). Переможниця “Євробачення-2011" родом саме з Дюссельдорфа. Крім того, розташована там Esprit-Arena може вміщувати 50 тисяч глядачів, тоді як інші міста могли надати концертні майданчики, розраховані не більш ніж на 12 тисяч глядачів.