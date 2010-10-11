Працівник ДПС врізався в групу весілян: двоє загиблих, троє поранених

В Одеській області працівник Дорожньо-патрульної служби на смерть збив двох пішоходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС, дорожньо-транспортна пригода сталася 10 жовтня приблизно о пів на другу ночі в м. Роздільна по вулиці 40 років Перемоги.

21-річний працівник ДПС, рухаючись на приватному автомобілі "ВАЗ-2121" (перебував поза службою), скоїв наїзд на пішоходів, які, повертаючись з весілля, рухались в попутному напрямку, по середині проїзної частини дороги.

В результаті ДТП на місці пригоди загинули 55-річний чоловік і 36-річна жінка. Дворічний малюк, який був з ними, отримав черепно-мозкову травму голови і був доставлений до Роздільнянської районної лікарні.

Згодом до лікарні звернулися ще двоє пішоходів, які за їх словами, отримали тілесні ушкодження у вказаній ДТП.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками ст. 286 ч.3 Кримінального кодексу України – «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Максимальне покарання, передбачене статтею, - позбавлення волі до десяти років.

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ дав доручення досконало розібратися в обставинах цієї трагедії, повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС.

Вже з‘ясовано, що водій, під колесами автомобіля якого загинули люди, пропрацював в органах внутрішніх справ трохи більше року – з 9 серпня 2010 року. За цей час він отримав сувору догану та попередження про неповну посадову відповідність. Після цього попередження 7 жовтня він подав рапорт на звільнення. У зв‘язку з цим службове посвідчення тепер вже екс-працівника міліції було вилучено, зазначили в ДЗГ.

Під час проведення додаткової перевірки також було з‘ясовано, що водій, який скоїв нічний наїзд на пішоходів, перебував у стані алкогольного сп‘яніння.

Наразі водія, який скоїв ДТП, в якому загинуло дві людини, затримано в порядку статті 115 КПК України. Подальше розслідування обставин цієї трагедії продовжує перебувати на контролі міністра.

“Вважаю, що відповідальність для працівників міліції, які порушили закон, має бути вищою, аніж для інших громадян. Адже людина в погонах має не тільки захищати правопорядок, а й бути взірцем для інших. Працівник міліції, який сідає за кермо, випивши навіть незначну дозу алкоголю, на мою думку, злочинець. Адже він, охоронець порядку, як ніхто інший має усвідомлювати можливі наслідки цього”, - підкреслив глава МВС.