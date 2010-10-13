На прохання Соцпартії у виборчому бюлетені не буде №13

У виборчому бюлетені на виборах до міськради Севастополя в списках партій не буде 13-го номера. Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Севастопольської міської виборчої комісії Валерій МЕДВЕДЄВ.

За інформацією голови виборчкому, таке рішення ухвалене на засіданні комісії, що відбулося у відповідь на звернення міської організації Соціалістичної партії України, якій за жеребом і дістався 13-й номер. Як сказав В.МЕДВЕДЄВ, «13-го номера просто не буде, за цифрою «12» відразу слідує цифра «14» (у СПУ буде якраз 14-й номер). Голова виборчкому сказав, що перед своїм засіданням комісія зверталася за відповідними роз`ясненнями до ЦВК, і одержала «добро».

За інформацією В.МЕДВЕДЄВА, всього до бюлетеня буде внесено 34 політичних партії.

Що стосується виборів за мажоритарною системою, то за 38 мажоритарними округами зареєстровано 510 кандидатів у депутати міськради, повідомив В.МЕДВЕДЄВ.