Через ДТП на дорогу розлилося 10 тонн олії

Сьогодні у Полтавській області внаслідок ДТП на дорогу розлилося 10 тонн олії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, на 361-му км дороги Київ – Харків водій автомобіля "ГАЗ" не впорався з керуванням та здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де сталось зіткнення з автомобілем "ДАФ". Одночасно водій вантажного автомобіля "Мерседес", який рухався позаду і перевозив 10 тонн соняшникової олії, не вибрав безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем "ДАФ".

Внаслідок потужного удару на проїзну частину вилилася олія, яка перетворила дорогу на ковзанку. Саме тому водій автомобіля "Subaru", який їхав за "Мерседесом", не впорався з керуванням і злетів у кювет.

Жертв немає. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

На місці аварії працюють дорожні служби, працівники ДАІ забезпечують безпечний проїзд на даній ділянці дороги.