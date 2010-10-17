Маршрутки та сміттєвози обладнають GPS

У Тернополі усі маршрутки обладнають GPS-приладами.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби міської ради Олег УДИЧ, відповідну вимогу до перевізників передбачено конкурсними умовами на право обслуговувати маршрути міста.

За його словами, GPS-прилади дадуть можливість перевізникам оптимізувати свої витрати на пальне, а міській раді - перевіряти наявність усіх автобусів на маршрутах, а також відстежувати реальні витрати перевізників, а відтак оперувати своїми даними у разі ініціатив перевізників щодо збільшення тарифів.

«Для експерименту GPS-приладами у Тернополі вже обладнано тролейбус для відстеження графіку, сміттєвоз і пиловсмоктувальну машину, яка прибирає місто уночі. І виявилося, що з 5-годинної зміни машина проїздила 2 години. Що ж вона робила решту - 3 години? Тепер керівник, маючи дану інформацію, має оптимізувати роботу», - сказав О.УДИЧ.

За його даними, завдяки спеціально передбаченій програмі, міська рада та перевізники матимуть дані про місце розташування транспортного засобу, час виїзду та приїзду в гараж, час простою, інформацію про середню швидкість, а також маршрут, яким їхав транспорт.

«Цілодобовий диспетчерській пункт буде створено при міській раді на початку наступного року, на ці цілі передбачено 100 тис. грн. Встановлювати GPS-прилади перевізники будуть за свої кошти, кожен прилад з монтажем обійдеться орієнтовно у 300 доларів. Але за 5 років ці витрати повністю себе окуплять зважаючи на те, що перевізник зможе повністю контролювати роботу свого транспорту», - переконаний О.УДИЧ.

За його даними, за рахунок міського бюджету наступного року заплановано встановити GPS-прилади у всіх тролейбусах, комунальних сміттєвозах та автомобілях швидкої допомоги.