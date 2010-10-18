Гірський козел смертельно поранив туриста
00:37, 18 жовтня 2010Разное
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Трагедія в штаті Вашингтон
У штаті Вашингтон гірський козел смертельно поранив туриста, який вирушив у похід з дружиною і другом, повідомляє Бі-бі-сі.Як повідомили представники Олімпійського Національного парку, де стався інцидент, тварина атакувала 63-річного Роберта Бордмана в ногу.
Потерпілий був доставлений на вертольоті берегової охорони в лікарню, проте врятувати його не вдалося.
Працівники парку згодом застрелили агресивну тварину.
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