У штаті Вашингтон гірський козел смертельно поранив туриста, який вирушив у похід з дружиною і другом, повідомляє Бі-бі-сі. Як повідомили представники Олімпійського Національного парку, де стався інцидент, тварина атакувала 63-річного Роберта Бордмана в ногу.

Потерпілий був доставлений на вертольоті берегової охорони в лікарню, проте врятувати його не вдалося.

Працівники парку згодом застрелили агресивну тварину.