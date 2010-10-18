Кличко побажав Бріггсу швидше виписатися з лікарні

Чемпіон світу в суперважкій категорії за версією WBC українець Віталій Кличко побажав швидкого одужання американцеві Шеннону Бріггсу, який потрапив до лікарні після його ударів у суботньому поєдинку за чемпіонський титул.

- Я дізнався, що Бріггс потрапив до лікарні, - цитує Кличка Sportbox.ru. - Сподіваюся, що одержані ним пошкодження не становлять загрози для життя. Сподіваюся, що він звідти випишеться, гіршого з ним не трапиться. Бажаю Бріггсу видужати і продовжити виступи на рингу. Він чудовий боєць, який вміє влаштовувати шалено класні шоу. І я бажаю йому всього якнайкращого.

Кличко переміг Бріггса по очках одностайним рішенням суддів. Потім Бріггс із струсом мозку важкого ступеня, гематомами і розсіченням повіки потрапив до гамбурзької Університетської клініки. В результаті обстеження лікарі заборонили йому найближчі дні користуватися літаком, повідомляє Bild.