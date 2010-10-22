У лобовому зіткненні Жигулів і Мерседеса загинуло четверо людей

ДТП на Львівщині

Вчора о 12.00 поблизу с. Нижні Гаї Дрогобицького району Львівської області на автодорозі Самбір – Дрогобич сталося лобове зіткнення легкового автомобіля “ВАЗ-2107” і позашляховика “Mercedes МL-350”. Внаслідок ДТП загинуло три людини (громадяни Молдови) на місці події та одна людина померла у Дрогобицькій міській лікарні, повідомляє прес-служба МНС.

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