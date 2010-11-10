"Оптимізація вчителів" є неминучою

Демографічна ситуація в Росії призведе до скорочення кількості школярів, а відповідно і шкільних вчителів, заявив прем`єр-міністр Росії Володимир Путін.

"У нас демографічний провал іде, і кількість вчителів має відповідати кількості учнів", - наводить Бі-бі-сі його слова на зустрічі з учителями в московській школі №1060.

При цьому Путін наголосив, що коли відбувається оптимізація чисельного складу вчителів, найбільші побоювання виникають у людей пенсійного віку.

"Треба думати про тих, хто виходить на пенсію", - сказав Путін, додавши, що зокрема потрібно підвищувати пенсії.

Він також зазначив, що необхідно бути готовими до того, щоб підтримати вчителів.

"Треба дбайливо відноситися до вчителів, - заявив глава уряду... - дати можливість вчасно пройти перепідготовку перед тим, як попрощатися з кимось".