Убито голову сіцілійської мафії в Канаді

У Монреалі застрелений 86-річний голова злочинного клану Ніколо Різзуто. Він був убитий у своєму будинку, в солярії, пострілом крізь вікно. Убивця сховався в гаю неподалк вілли і чекав нагоди, щоб вистрілити, передає Associated Press. Н.Різзуто емігрував з Італії до Канади 1954 року. Його вважають "хресним батьком" сіцілійської мафії в Монреалі. Створене ним злочинне угруповання усунуло конкурентні банди, такі як клан Котроні, і взяла під контроль торгівлю наркотиками в регіоні. Пізніше угруповання Н.Різзуто поширило свій вплив і на легальний бізнес. Йому належали кафе і ресторани, а також будівельні компанії.

Велика частина угруповання була знешкоджнна канадською поліцією під час рейдів у 2006 році і відтоді втрачає вплив.

За останній час були вбиті кілька членів сім`ї Н.Різзуто. Зокрема, 28 грудня 2009 р. застрелений його онук. Син убитого кримінального авторитету, Віто Різзуто, відбуває термін у в`язниці штату Колорадо, США за звинуваченням у вимаганні.