Як назвати собаку Путіна?

Прес-секретар прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував росіянам придумати кличку для нового собаки керівника російського уряду, повідомляє РІА “Новости”.

Цуценя Путіну подарував його болгарський колега Бойко Борисов. Спочатку самця каракачанської болгарської вівчарки звали Йорго, проте російський прем`єр вирішив перейменувати собачатка. За словами Пєскова, нову кличку Путін ще не придумав і розгляне варіанти, які росіяни надішлють йому на сайт.

Цуценя каракачана виростили в особистому розпліднику Борисова і подарували Путину під час його візиту до Болгарії, після переговорів на підсумковій прес-конференції. Каракачанські собаки – витривала пастушача порода, спрадавна відданий і надійний супутник балканських селян і скотарів.