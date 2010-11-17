Триметровий астероїд пролетів вночі поряд із Землею

Астрономи з американської обсерваторії Маунт-Леммон виявили астероїд діаметром близько 3 метрів, який вранці в середу пройде практично впритул із Землею, повідомив РІА “Новости” астроном Леонід Єленін з Інституту прикладної математики імені Келдиша.

Астероїд, що одержав позначення 2010 WA, був виявлений у вівторок вранці, зазначається в матеріалах бази даних малих тіл Сонячної системи НАСА. Близько півночі вівторка небесне тіло із швидкістю 12 кілометрів в секунду пролетіло в 265 тисячах кілометрах від Місяця і під ранок мине Землю на відстані 38,13 тисячі кілометрів, що лише на 2 тисячі кілометрів вище орбіт геостаціонарних супутників.

Єленін повідомив, що, згідно з новими даними, астероїд пройде за 33 тисячі кілометрів - тобто навіть ближче геостаціонарних орбіт. "Щоправда, точка зближення буде приблизно на 45 градусах північної широти - далеко від зони геостаціонарів (геостаціонарні супутники обертаються в площині екватора)", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, триметровий астероїд належить до сімейства Аполлона - групи астероїдів, які перетинають орбіту Землі. Навіть якщо він увійде до атмосфери Землі, то не створить загрози - астероїди такого розміру повністю руйнуються в атмосфері.

Візит астероїда передує масовому "вторгненню" космічних "гостей" - в ніч на 18 листопада досягне максимуму осінній зорепад - метеорний потік Леоніди.

Цей зоряний дощ можна бачити в небі щороку у середині листопада, коли Земля проходить крізь потік пилових частинок, що летять по орбіті комети Темпеля-Туттля, яка породила їх. Назву "Леоніди" він одержав тому, що його радіант - точка на небі, звідки з позиції спостерігача "падають" метеори - розташований у сузір`ї Лева.

Під час максимуму на небі можна буде бачити до 100 падаючих зірок за годину.