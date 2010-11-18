З дна Дніпра підняли козацьке судно XVIII сторіччя

17 листопада в Запоріжжі з дна Дніпра гідроархеологи підняли козацьке судно періоду російсько-турецької війни 1735-1739 рр.

За словами директора ДП "Південгідроархеологія" Валерія НЕФЬОДОВА, 18-метрове козацьке судно типу "дуб" - однин із тих човнів, які активно й успішно використовувалися запорожцями для битв проти Османської імперії на Чорному морі, а нині вважаються прообразами суден сучасної морської піхоти.

"Козацький "дуб" збудовано в XVIII столітті й виконано в кращих традиціях суднобудування запорізьких козаків: майже весь його корпус зроблено з дуба, водночас він легкий і маневрений", - пояснив В.НЕФЬОДОВ.

За його словами, підняте сьогодні з дна Дніпра судно збереглося майже на 80 відсотків завдяки тому, що протягом майже трьох сторіч було вкрито піском і мулом. Виявили бойовий корабель ще в 1999 році, але кошти на піднятття та консервацію вдалося знайти лише зараз.

Після консервації козацький "дуб" планується передати в музей стародавнього судноплавства на Хортиці, де вже зберігається кілька старовинних козацьких кораблів, піднятих з Дніпра в районі Хортиці за останні 10 років.