Посольство США в Україні відкрило свій блог
18:21, 19 листопада 2010Разное
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Неформально представлятиме спектр думок
Посольство США в Україні сьогодні відкрило свій блог.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Посольства, перший запис у ньому зробив американський посол Джон ТЕФФТ - про Міжнародний тиждень освіти і свою участь у вчорашній церемонії відкриття нового офісу Американських рад - одного з провідних організаторів обмінних програм між США та Україною.
За даними Посольства, блог представлятиме спектр думок працівників посольства про їхню роботу та про життя в Україні у неформальний і цікавий спосіб.
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