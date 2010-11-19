Посольство США в Україні відкрило свій блог

Посольство США в Україні сьогодні відкрило свій блог.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Посольства, перший запис у ньому зробив американський посол Джон ТЕФФТ - про Міжнародний тиждень освіти і свою участь у вчорашній церемонії відкриття нового офісу Американських рад - одного з провідних організаторів обмінних програм між США та Україною.

За даними Посольства, блог представлятиме спектр думок працівників посольства про їхню роботу та про життя в Україні у неформальний і цікавий спосіб.