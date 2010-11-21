На дитячому Євробаченні перемогла пісня "Мама"

08:39, 21 листопада 2010
Разное
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Її виконав хлопчик з Вірменії

Юний артист з Вірменії став переможцем дитячого конкурсу "Євробачення", що проводився в Мінську.

Володимир Арзуманян з піснею "Мама" набрав максимальну кількість балів – 120, випередивши дует з Росії "Чарівний мікрофон", яка виступала з композицією Boy and girl.

Третє місце зайняв представник Сербії.

У дитячому конкурсі "Євробачення" в столиці Білорусі взяли участь представники 14 країн, фінал і дві репетиції відвідали близько 40 тисяч осіб.

Представниця України з піснею "Мій літак" і 28 балами - на 14-му місці.

 

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