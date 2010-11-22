Більшість британців - за короля Вільяма (опитування)

Більшість британців хотіли б, щоб трон королеви Єлизаветі II успадкував не син Чарльз, а старший онук Вільям, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на результати двох опитувань громадської думки, проведених за замовленням газет News of World і Sunday Times.

У першому випадку за таке рішення висловилися 64% опитаних, а проти - 20%, в другому, відповідно, 44% і 37%.

Королеві нині 84 року, Чарльзу - 62, а його старшому синові - 28 років.

Популярність принца Вільяма в останні дні зросла завдяки оголошенню про його майбутнє весілля з Кейт Міддлтон.

Питання про зміну порядку престолонаслідування порушується в Британії не вперше. Критики такого підходу зазначають, що король або королева вже давно не мають реальної влади над підданими, і що їх вибір на основі рейтингів популярності суперечить самій ідеї монархії.

Коли кілька років тому обговорювалася ідея, чи не слід королеві зректися престолу після досягнення 80 років, Її Величність зауважила, що британці, траплялося, відправляли свого монарха на ешафот, але на пенсію - ніколи.