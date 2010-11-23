Зі Львова до Одеси привезуть мощі Іуди

Мощі святого апостола Іуди Фаддея, одного з дванадцяти головних учнів Ісуса Христа, перебуватимуть у храмі Святого Апостола Андрія Первозваного Української греко-католицької церкви з 1 по 14 грудня.

Як повідомив УНІАН настоятель Свято-Андріївського храму отець Ігор ТАРАС, «ця християнська реліквія, що налічує вже дві тисячі років, звичайно зберігається в соборі Святого Юрія у Львові, проте цього року її вперше буде доставлено до Одеси».

Під час перебування мощів апостола Іуди в храмі УГКЦ по вулиці Пантелеймонівській, 22/24, будуть проводитися молебні, читатися акафісти і служитися Літургії.

«Говорять, що навіть найбільш безвихідні ситуації позитивно вирішуються молитвою цього апостола, - зазначив настоятель Свято-Андріївського храму. - Апостол Іуда Фаддей одержав від Господа дар допомагати людям у найскладніших ситуаціях».