У Києві російський дрон влучив у 24-поверхівку, одна особа загинула

На даний час відомо про одну загиблу особу та одну поранену.

Російські окупанти рано вранці атакували Київ дронами. Зафіксоване вдучання у 24-поверховий житловий будинок на рівні 20-го поверху.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. "У Святошинському районі влучання в 24-поверховий житловий будинок на рівні 20 поверху. Є загоряння", - написа він.

При цьому у Київській міській військовій адміністраціїї додали, що наразі вже відомо про одного загиблого та одного пораненого.

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"На жаль, відомо про одного загиблого внаслідок удару по житловому будинку у Святошинському районі. Також одна людина постраждала. Їй надається необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Крім того, наслідки атаки є ще у двох столичних районах. Зокрема, у Деснянському районі сталося падіння БпЛА на припарковані автомобілі. А у Соломʼянському районі падіння БпЛА на відкритій території. Попередньо, без загоряння.

Атаки росіян на Київ

20 жовтня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками, у тому числі реактивними. Під удар потрапили кілька районів столиці. Пошкоджено житлові будинки, медичні заклади, заклад харчування, ринок та автомобілі. За даними міської влади та правоохоронців, є загиблий та постраждалі.

Напередодні, в ніч проти 19 жовтня, Росія завдала по Києву масованого ракетно-дронового удару. Внаслідок атаки загинула 21-річна дівчина, також повідомлялося про постраждалих та пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури та станції метро "Чернігівська".

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