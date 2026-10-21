Кушнер вимагав від Зеленського припинити удари по російських НПЗ, - Axios

У розмові з українським президентом зять Трампа висловився досить прямо.

На переговорах в Осло зять президента США Джаред Кушнер знову настійно рекомендував українському президенту Володимиру Зеленському припинити удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ).

Про це повідомило видання Axios з посиланням на власні джерела. "Кушнер долучився до зустрічі дистанційно і знову наполягав на вимозі Трампа, щоб Україна припинила удари по російських нафтопереробних заводах", – зазначило джерело, додавши, що "Джаред був дуже прямолінійним" під час розмови.

Після переговорів в Осло Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по НПЗ Росії, якщо Кремль піде на взаємні кроки.

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Видання також повідомило, що в адміністрації президента США Дональда Трампа сподіваються на готовність Кремля до компромісу в переговорах щодо України, оскільки глава Білого дому скасував санкції та дозволив постачання російського дизельного палива.

Загалом, за словами джерела видання, на переговорах в Осло сторони досягли "істотного прогресу".

Переговори щодо України: новини

20 жовтня в Осло відбулися переговори президента України Володимира Зеленського з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа на чолі зі спецпосланцем Стівом Віткоффом. Сторони обговорювали шляхи завершення війни, гарантії безпеки для України та можливість проведення тристоронньої зустрічі за участю Зеленського, Трампа та російського президента Володимира Путіна. Зеленський наголосив, що для припинення війни рішення має ухвалити Росія.

Сьогодні Віткофф має зустрітися з Путіним у Санкт-Петербурзі. За даними Politico, американський спецпосланець має намір представити пропозиції щодо мирного врегулювання та обговорити можливість прямих переговорів між лідерами України, США та Росії.

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