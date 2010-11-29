«Славута» вилетіла в кювет: один загиблий, шестеро поранених

У Запорізькій області в результаті ДТП одна людина загинула, ще шестеро госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Запорізького головного управління міліції, аварія сталася у Васильївському районі напередодні близько 4-ї години ранку на автодорозі Тополине – Ульяновка – Білозерка.

20-річний водій автомобіля «Славута» на віражі не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль вилетів в кювет і перекинувся.

У салоні автомобіля перебувало сім чоловік: водій і шість пасажирів - чоловіки віком від 16 до 24 років. В результаті аварії всі одержали поранення різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані до лікарні, де 16-річний потерпілий помер.

За даними ДАІ, однією з причин ДТП, разом з порушенням безпечного швидкісного режиму, стало «перевантаження» автомобіля.