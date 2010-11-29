У ДТП під Харковом загинула глава райадміністрації

Голова районної адміністрації Кегичівського району Харківської області, депутат облради Жанна Чинкова загинула при зіткненні Mazda-626 і Skoda Fabia на автодорозі Харків-Красноград.

Як повідомляє "Сегодня", за кермом Skoda Fabia була сама Чинкова. З нею разом їхала начальник районного управління праці і соцзахисту Наталія Храпач.

Нагадаємо, вночі з неділі на понеділок на автодорозі Харків-Красноград біля села Ракитне Нововодолажського району відбулося лобове зіткнення легкових автомобілів Mazda-626 і Skoda Fabia з подальшим спалахом автомобіля Mazda - 626.

За інформацією прес-служби обласної ДАІ, винен в аварії водій Mazda-626, який не виконав вимог знаку "в`їзд заборонений" і рушив по дорозі з одностороннім рухом назустріч загальному потоку машин. В результаті ДТП загинуло 3 людини: водії обох автомобілів і пасажир Skoda Fabia.