18-річний юнак згорів у сторожці

У Черкаській області в селі Степані Канівського району у сторожці згорів 18-річний юнак.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС у Черкаській області, 28 листопада близько 2-ї години ночі біля ставка Степанецької рибдільниці ВАТ «Черкасирибгосп» у сторожці охоронця, де знаходилися рибальські снасті, виникла пожежа.

Увечері, перед пожежею, до охоронця ставка завітали двоє знайомих хлопців. Вони випили за вечерею та заснули, а охоронець вирушив у нічний обхід ставка. Коли повернувся, то побачив, що сторожка охоплена вогнем. Через хвилину із неї вискочив один із хлопців. Допомогти іншому вибратися із вогню не вдалося - полум`я перегородило шлях. В результаті 18-річний юнак згорів заживо.

Зараз на місці пожежі працюють оперативно-слідчі групи міліції та рятувальників. Причина пожежі встановлюється.