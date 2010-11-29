Бійці МНС врятували хлопця з шахти непрацюючого ліфта в будинку

18:52, 29 листопада 2010
Разное
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Впав з четвертого поверху

У Горлівці Донецької області бійці МНС врятували хлопця, який впав у шахту непрацюючого ліфта багатоповерхового будинку.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, нинішньої ночі в Центрально-Міському районі Горлівки бійці МНС надали допомогу з підйому чоловіка, 1988 року народження, із шахти ліфта. Він через необережність впав з четвертого поверху дев`ятиповерхового будинку на ліфтову кабіну між першим і другим поверхами. В обласному управлінні МНС уточнили, що в цьому будинку ліфт не працює вже понад 20 років.

Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту демонтували цегляну кладку дверей ліфта на другому поверсі та вилучили постраждалого, якого передали лікарям «швидкої допомоги».

 

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