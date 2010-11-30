Італійський прем'єр заперечує участь у диких вечірках

Прем`єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі критично зреагував на привсячені йому фрагменти із службового листування американських дипломатів, які були оприлюднені на інтернет-ресурсі Wikileaks.

Всупереч повідомленням про те, що Берлусконі лише посміявся над цими повідомленнями, сам він визнав необхідним спростувати твердження про свою участь у "диких вечірках" (wild parties), після яких він довго не може прийти до тями.

"Я не беру участі в так званих "диких вечірках" і не знаю, що це таке, - наводить його слова РІА "Новости". Раз на місяць я влаштовую вечері в моїх будинках, де все відбувається коректним, гідним і елегантним чином. А те, що про це говорять (на Wikileaks), завдає шкоди нашій країні".

Голова уряду Італії висловив здивування тим, що ЗМІ дають широкі можливості висловитися молодим жінкам, які розповідають про ці свята і іноді виявляються "дівчатами за викликом". "Я питаю, чому це робиться? Дівчина, яка оголошує на цілий світ, що вона повія, іде на все, щоб знайти собі в майбутньому роботу і чоловіка. Я питаю, хто їм платить", - обурився Берлусконі.

Він заявив також, що не має наміру звертати увагу на думки "друго- і третьорядних чиновників", які потім "передруковують ліві газети". Ймовірно, це стосувалося оприлюднених на Wikileaks повідомлень американських дипломатів, які характеризують Берлусконі як "нікчемного", "пихатого" і "неефективного" політика, "фізично і політично слабкого" персонажа.