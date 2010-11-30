Прокуратура розпочала перевірку автошкіл

Прокуратура Києва з 15 листопада розпочала перевірку навчально-виховних закладів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокурора міста Києва Мирослава МУШКА.

Зокрема, будуть перевірені у всіх автошколах наявність дозвільних документів на початок роботи, чи отримали вони відповідні ліцензії та пройшли акредитацію в Державтоінспекції, чи мають їх інструктори та викладачі необхідну кваліфікацію, уточнила вона.

Як зазначила М.МУШКА, рішення про проведення таких перевірок прийнято з огляду на те, що основною причиною великої кількості дорожньо-транспортних пригод на території Києва є недостатня кваліфікація водіїв, їх неналежний рівень знань правил дорожнього руху.

“Кожен, хто вирішує сісти за кермо автомобіля, повинен пройти процедуру складання відповідного іспиту. Для цього і працюють автошколи, які пропонують навчання і проводять курси водіння. Саме від якості цієї освіти та отриманих водіями навиків у початковій автошколі залежить їх подальша поведінка на дорозі”, - підкреслила М.МУШКА, додавши, що це зумовлює необхідність отримання водіями тільки кваліфікованої освіти, ставить підвищені вимоги до інструкторів та викладачів автошкіл.

При цьому прес-секретар поінформувала, що з початку проведення перевірок автошкіл вже виявлено дві з них, які працюють без дозвільних документів, у них немає необхідної матеріальної бази, що позбавляє можливості підготувати водіїв на належному рівні.

Прес-секретар прокурора Києва також повідомила, що лише за 10 місяців поточного року на території Києва сталося 13 дорожньо-транспортних пригод з особливо тяжкими наслідками, в яких загинули 14 та травмовано 61 особу. Зареєстровано 877 наїздів на пішоходів та 746 зіткнень транспортних засобів, в яких загинуло 124 та травмовано 1081 особу.