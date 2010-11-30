У центрі Львова зіткнулися автобус і чотири машини

У центрі Львова внаслідок зіткнення автобуса і чотирьох легковиків травмовано одну особу..

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, на вулиці Гвардійській у Львові водій автобуса «БАЗ» скоїв зіткнення з автомобілем «Міцубіші Лансер». Унаслідок зіткнення автомобіль «Міцубіші», інерційно рухаючись, зіткнувся з автомобілем «ВАЗ-210994», що також за інерцією зіткнувся з автомобілем «Сеат Ібіца». Своєю чергою автомобіль «Сеат» зіткнувся з автомобілем «КІА».

Внаслідок ДТП всі транспортні засоби отримали технічні пошкодження, а водій автомобіля «Міцубіші Лансер» – травми.