У ДТП загинув батько власника Львівського автобусного заводу
19:33, 30 листопада 2010Разное
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На трасі Київ-Москва
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув батько власника ЗАТ “Львівський автобусний завод” Ігоря ЧУРКІНА Анатолій Чуркін.
Як повідомила УНІАН прес-секретар холдингу “ЛАЗ” Олена МУЛЯК, ДТП сталося учора, 29 листопада.
На 108-му кілометрі траси Київ-Москва автомобіль, в якому знаходився А.Чуркін, зіткнувся з вантажівкою. У результаті аварії чоловік отримав травми, несумісні з життям.
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