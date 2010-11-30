У ДТП загинув батько власника Львівського автобусного заводу

На трасі Київ-Москва

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув батько власника ЗАТ “Львівський автобусний завод” Ігоря ЧУРКІНА Анатолій Чуркін. Як повідомила УНІАН прес-секретар холдингу “ЛАЗ” Олена МУЛЯК, ДТП сталося учора, 29 листопада. На 108-му кілометрі траси Київ-Москва автомобіль, в якому знаходився А.Чуркін, зіткнувся з вантажівкою. У результаті аварії чоловік отримав травми, несумісні з життям.

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