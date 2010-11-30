У Києві буде 7 багатоповерхових паркингів (адреси)

У 2011 році комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» планує розпочати будівництво 7 багатоповерхових «легких» паркінгів з об’єктами транспортної інфраструктури загальною кількістю до 3 тисяч машиномісць.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

Паркінги будуть розміщені за такими адресами: вул. Хрещатик, 25; просп. Академіка Глушкова, 31-59; просп. Академіка Палладіна, 23; перетин вул. Святошинської та просп. Перемоги; просп. Перемоги, 84-а; вул. Пушкінська, 34-б; просп. Броварський (станція метро «Лісова»).

У мерії нагадують, що раніше А.ГОЛУБЧЕНКО інформував, що на всіх основних в’їздах у столицю будуть побудовані перехоплюючі паркінги, де водії, які мешкають за межами міста, зможуть залишати свої автомобілі і пересідати на громадський транспорт. Це допоможе відчутно розвантажити транспортну інфраструктуру столиці та частково вирішити проблему заторів.

Зокрема, під будівництво перехоплюючих паркінгів розглядаються такі земельні ділянки: станція метро «Червоний хутір» (Харківський напрямок); станція метро «Сирець» (Овруцький напрямок); станція метро «Гідропарк» (Чернігівський напрямок); станція метро «Видубичі» (Дніпропетровський напрямок); станція метро «Героїв Дніпра» (Гостомельський напрямок); вул. Велика Кільцева – просп. Леся Курбаса (кінцева зупинка швидкісного трамваю №3, Дніпропетровський та Одеський напрямки).