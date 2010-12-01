Недільна заява в телеефірі ТВіголови Держкомпідприємництва Михайла Бродського про те, що “інспіраторами акцій на Майдані є директори ринків, а, можливо, і великий бізнес”, викликала у багатьох власників і директорів хмельницьких базарів обурення.

Вони нарікають, що фактично державний борець за інтереси малого та середнього бізнесу перетворився на головного їхнього опозиціонера, і тішаться президентським вето. Директори базарів стверджують, що якби левова частка їхніх пропозицій до Податкового кодексу врахувалася б, підприємці не вийшли б на майдани.

Для довідки. У Хмельницькому нараховується понад 40 ринків, на яких працює близько 30 тисяч підприємців.

Директор хмельницького ТОВ “Речовий ринок “Сардонікс” Анатолій Онісьєв:

Порадив би Бродському звернутися до лікаря. Щоб роботи такі заяви, треба спочатку поцікавитися у тих людей, чому вони вийшли на майдани, зрозуміти, в яких умовах вони опинилися. Я вам скажу: на вулиці вийшли підприємці, котрі у 1991-1992 роках створили власні робочі місця, врятувавши свої сім’ї від злиднів та голоду. У мене складається враження, що це пов’язано не з тим, що в державі не вистачає податків — влада хоче знищити підприємців як клас.

У мене претензій до кодексу немає — я на загальному оподаткуванні. Питання виникають у підприємців, які мерзнуть взимку чи задихаються влітку від спеки у кіосках або контейнерах. Найбільше Податковий кодекс вдарить по спрощенцях. Приміром, як облікувати ті побори, які трапляються на шляху від митниці і до ринку? Також сьогодні курс долара 7,9 грн/дол., а завтра може бути іншим. Хто ж перепрограмує 10 тисяч касових апаратів у хмельницьких підприємців на новий курс? Хто навчить цих людей працювати з касовими апаратами? Як на мене, держава з торговельниками розігрує авантюру.

До речі, остання розмова губернатора Хмельниччини Василя Ядухи з підприємцями, директорами ринків, представниками громадської організації “Асоціація Хмельницьких ринків” та профспілки “Захист підприємців Хмельницького” так і залишилася формальністю. До чого можуть домовитися дві протилежні сили (влада і бізнес - УНІАН), коли наші пропозиції до покращення положень Податкового кодексу не були враховані. Для інформації: наш ринок щомісяця сплачує 200 тисяч гривень податків.

Директор хмельницького міського ринку КП “Спецбудмеханізація” Володимир Вавринчук: Заяву пана Бродського я б назвав брехнею. Він, як людина, котра стояла біля витоків нового Податкового кодексу, не до кінця знайшла спільну мову з підприємцями. Більше того, його підприємство ТОВ “Черкаський Деревообробний комбінат” два роки не сплачувало податків і заборгувало Пенсійному фонду 2 мільйони 529 тисяч гривень.

Я не відкидаю того, що податки повинні платити всі. Однак має бути золота середина, яка влаштовуватиме, з одного боку, підприємців, з іншого — владу. Наші підприємці розумні й не варто з ними поводитися силовими методами. Я, як директор ринку, повністю підтримую своїх працівників. У мене нараховується 1100 кіосків і цього року до бюджету ми сплатили майже 3 млн. грн ринкового збору.

Тепер щодо тих пунктів, які нас не влаштовують. По-перше, не можна всіх торговельників причесати під один гребінець. Має бути визначення сезонної торгівлі. Адже, коли застосовується однакове стягнення податків з тих підприємців, котрі торгують влітку і взимку, то у мене виникає запитання: “Хіба це справедливо?”

По-друге, щодо обов’язкового встановлення касового апарату. Наскільки мені відомо, цей пристрій не здатний працювати за температури нижче 5 градусів морозу. Як бути при нижчих температурах?

Переконаний, що ветування Президентом Податкового кодексу — правильний крок.

Директор хмельницького міського комунального підприємства “Ринок “Ранковий” Володимир Чекман:

Працівники мого ринку практично не мітингували. Напевно, це пов’язано з нашою специфікою: люди торгують продуктами і їм необхідно реалізувати свіжу продукцію. Правда, були спроби окремих людей закрити м’ясний павільйон та змусити людей пікетувати облдержадміністрацію. Наш ринок щомісяця сплачує 60 тис. грн податків і 90 тис. грн ринкового збору.

Вважаю, що за старим Податковим кодексом можна працювати. Лише потрібно слідкувати за тим, щоб підприємці торгували з патентами і свідоцтвами. Крім того, посилити відповідальність та контроль податкової та санепідеміологічної служби за дотриманням законодавства.

Директор хмельницького міського споживчого товариства “Кооператор” (об’єднує три ринки) Микола Ворона:

Усі директори ринків Хмельницького були стурбовані прийняттям Податкового кодексу. На мітинги ходили, здебільшого, представники промислових ринків. Наразі тішить, що Президент Янукович заветував цей варіант. Подивимося, що буде далі. Я переконаний, що все повинно вирішуватися у конструктивному діалозі між владою і бізнесом. Кому, наприклад, будуть зайвими 9,3 млн. грн податків, які “Кооператор” сплатив за 10 місяців? Не кожна скарбниця обласних центрів може похвалитися такими надходженнями від базарів...

Опитував Віталій Тараненко