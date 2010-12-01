У Криму маршрутка врізалася в джип: один загиблий, двоє поранених

Одна людина загинула, ще двоє отримали травми внаслідок зіткнення маршрутки з позашляховиком у східному Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ Криму, автобус «ГАЗ», в якому перебували дев`ять пасажирів, виїхав на зустрічну смугу й врізався в Mitsubishi Outlander у другій половині дня 30 листопада.

Внаслідок аварії загинув водій позашляховика, один пасажир автобуса зламав плече, другий - ніс.

Причини ДТП встановлюються.

«Водій маршрутки має 27-річний стаж роботи. На момент аварії перебував за кермом десять годин», - зазначає ДАІ.