У Криму маршрутка врізалася в джип: один загиблий, двоє поранених
16:15, 01 грудня 2010Разное
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Водій перебував за кермом десять годин
Одна людина загинула, ще двоє отримали травми внаслідок зіткнення маршрутки з позашляховиком у східному Криму.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ Криму, автобус «ГАЗ», в якому перебували дев`ять пасажирів, виїхав на зустрічну смугу й врізався в Mitsubishi Outlander у другій половині дня 30 листопада.
Внаслідок аварії загинув водій позашляховика, один пасажир автобуса зламав плече, другий - ніс.
Причини ДТП встановлюються.
«Водій маршрутки має 27-річний стаж роботи. На момент аварії перебував за кермом десять годин», - зазначає ДАІ.
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