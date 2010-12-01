Водій Фольксвагена отримав травми у зіткненні з дрезиною

У Київській області 31-річний водій легковика отримав травми під час зіткнення з дрезиною на залізничному переїзді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держдепартаменту ДАІ МВС України, ДТП сталося вчора на перегоні станції Сухоліси-Роток Південно-Західної залізниці.

"Водій автомобіля "Фольксваген" вирішив перетнути переїзд, незважаючи на заборонний сигнал семафору", - зазначили в ДАІ, зауваживши, що пізніше з`ясувалося, що чоловік заздалегідь бачив наближення залізничного транспортного засобу, але думав, що "проскочить".

Наразі чоловік перебуває в лікарні, попередній діагноз - закрита черепно-мозкова травма.