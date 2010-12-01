Водій Фольксвагена отримав травми у зіткненні з дрезиною
22:09, 01 грудня 2010Разное
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Добре, що поїзда не було
У Київській області 31-річний водій легковика отримав травми під час зіткнення з дрезиною на залізничному переїзді.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Держдепартаменту ДАІ МВС України, ДТП сталося вчора на перегоні станції Сухоліси-Роток Південно-Західної залізниці.
"Водій автомобіля "Фольксваген" вирішив перетнути переїзд, незважаючи на заборонний сигнал семафору", - зазначили в ДАІ, зауваживши, що пізніше з`ясувалося, що чоловік заздалегідь бачив наближення залізничного транспортного засобу, але думав, що "проскочить".
Наразі чоловік перебуває в лікарні, попередній діагноз - закрита черепно-мозкова травма.
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