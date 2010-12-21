Справа Тимошенко: під кого копає команда Януковича?

Після того, як минулого тижня проти Юлії Тимошенко було порушено кримінальну справу з узяттям з неї підписки про невиїзд, стало зрозуміло, що команда Віктора Януковича зважилася на найрадикальніші заходи.

Очевидними є і спонукальні мотиви таких дій: банальне прагнення мести за давні страхи й матеріальні «втрати» багатьох представників нинішньої влади, а також намір за допомогою відповідного судового вердикту позбавити Тимошенко в майбутньому можливості одержати депутатський і президентський мандати.

Зараз обговорюються два найбільш вірогідних сценарії розвитку подій. Перший – жорсткий – полягає в реальній «посадці» Тимошенко на дуже тривалий термін. Другий – м`який – обмежитися умовним вироком, що теж не дозволить їй за чинним законодавством претендувати на депутатство у Верховній Раді наступного скликання та балотуватися на майбутніх президентських виборах.

При цьому немає ніяких сумнівів, що підконтрольна Януковичу Генпрокуратура і суди, які стали після недавньої судової «реформи» абсолютно керованими владою, виконають будь-яку вказівку з Банкової.

Є, втім, теоретично ще один варіант, який був би, мабуть, бажаний для команди президента. Якби Тимошенко виїхала з України і попросила в якійсь країні політичного притулку, як це зробив у Чехії екс-міністр економіки Данилишин, то Янукович і його соратники зітхнули б з полегшенням. У такому разі на Банковій могли б розповідати громадськості, що колишня голова уряду прокралася, злякалася відповідальності і тому втекла. А Тимошенко не змогла б з-за кордону ефективно впливати на політичні процеси в Україні.

Проте Юлія Володимирівна навряд чи зробить своїм опонентам такий «подарунок». Вона, схоже, готова прийняти бій, попри загрозу для неї великих прикрощів у короткостроковій перспективі. Причому, це не тільки і не стільки бравада або безстрашність, а й тверезий розрахунок.

На даний момент Тимошенко «шиють» справу на підставі 365-ої статті КК (перевищення влади або службових повноважень; ч. 3 “якщо вони спричинили тяжкі наслідки”), яка передбачає тюремне ув’язнення на термін від 7 до 10 років, - за нібито нецільове використання грошей, одержаних від Японії за квотою в рамках Кіотського протоколу. При цьому в Генпрокуратурі чіпляються до раніше озвучених нею фраз про те, що в 2009 році «японські гроші» використовувалися на виплати пенсій.

Але навіть ці слова Тимошенко не означають якихось злочинних дій. Річ у тому, що гроші з Японії надійшли на казначейський рахунок, а за положеннями однієї з урядових постанов, можна використовувати як кошти на кредитування бюджету «вільні кошти, що є на рахунках казначейства».

Більш того, якби в той момент, коли на рахунках казначейства не вистачало коштів на виплату пенсій, а уряд не використав тимчасово вільні «японські гроші», то Тимошенко можна було б дорікнути безгосподарністю. Оскільки в такому разі Кабміну довелося б для забезпечення пенсійних виплат збільшувати внутрішній борг шляхом додаткового випуску ОВДП, а ставки по цих облігаціях досягали минулого року 28-30% річних.

Отже уряд вчинив раціонально, використовуючи цей ресурс. При цьому важливий той факт, що гроші були узяті не назовсім, а тимчасово.

Ну, а найголовніше – Тимошенко не крала «японські гроші». У цьому її ніхто не звинувачує. Те саме можна сказати і щодо інших порушень, які можуть інкримінуватися екс-прем`єр-міністрові згідно з п`ятничною доповіддю міністра фінансів Ярошенка та висновками аудиту від вашингтонської компанії Trout Cacheris PLLC. До речі, в міжнародній антикорупційній мережі Transparency International заявили, що «вашингтонський аудит» дискредитує боротьбу з корупцією в Україні.

Але в такій ситуації проти Януковича відкриваються два потужні фронти – внутрішній і зовнішній. Причому, з Європи і США вельми різкі заяви щодо української влади пролунали негайно після оголошення про порушення кримінальної справи проти Тимошенко.

Зокрема, президент Європейської народної партії Вільфред Мартенс заявив після останнього саміту ЄНП, що партія засуджує політично мотивовані дії української влади проти лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко. У заяві ЄНП наголошується, що недемократична поведінка властей України може поставити під загрозу європейське майбутнє країни. А уряд США вустами тимчасового повіреного в справах посольства США Еріка Шульца виступив за прозоре розслідування Генпрокуратурою кримінальної справи проти Тимошенко.

До того ж зазначені й багато інших подібних заяв з-за кордону було озвучені, коли планету ще не облетіли шокуючі відеокадри з жорстоким побиттям «регіоналами» парламентаріїв з БЮТ.

Ясно, що в разі арешту Тимошенко тональність відповідних заяв з Європи і США стане ще жорсткішою. Мало того, на Заході можуть вдатися і до конкретних дій, які вивляться дуже не до душі українській владі.

Наприклад, депутат з «НУ-НС» Анатолій Гриценко нещодавно прямо закликав уряди демократичних держав не видавати візи українським чиновникам-корупціонерам. Він вважає такі заходи вельми дієвими, оскільки гроші українських чиновників лежать в іноземних банках, а їх діти вчаться в європейських країнах.

Зрозуміло, що така різка реакція Заходу на репресивні дії української влади проти опозиції і, зокрема, проти Тимошенко, цілком можлива. Крім того, в разі загострення відносин на цьому грунті з Україною, слід чекати згортання програми кредитування від МВФ. А це мов смерть для вітчизняної банківської системи і дуже боляче вдарить по всій економіці держави.

З іншого боку, Янукович явно недооцінює масштаби можливого опору його режиму всередині країни. Він зараз копіює поведінку російської влади, взявши курс на згортання демократії в Україні по всіх напрямах і сподіваючись, що народ мовчки терпітиме. Але Янукович необачно не враховує, що «Україна – не Росія». Цього висновку, нагадаємо, дійшов колишній президент Кучма, який видав ще 2003 року книжку з такою назвою, а наприкінці 2004 року справедливість такої тези була підтверджена «помаранчевою» революцією, що здійснилася в країні .

Звісно, рейтинг Тимошенко у разі відправки її в СІЗО рвоне вгору. При цьому арешт лідера опозиції обурить значну частину українців набагато сильніше, ніж 10 років тому записи майора Мельніченко. Тому, якщо тоді почався рух «Україна без Кучми», то зараз стартує «Україна без Януковича».

До того ж Янукович, схоже, літає десь у хмарах, не усвідомлюючи, що процес зниження його рейтингу, що почався з літа, лише прискориться надалі. Заявлені ним останнім часом непопулярні реформи не можуть апріорі принести потім позитивних змін, оскільки при цьому реальної боротьби з корупцією в країні не передбачається. Адже Янукович не тільки спокійнісінько живе в сумнівно придбаному «Міжгір’ї», а й впритул не помічає широкомасштабних зловживань з бюджетом, які чинять сьогодні високі чиновники – наприклад, віце-прем`єр Клюєв.

Також не враховує нинішній президент і те, що Тимошенко може завдати йому величезних прикрощів, навіть перебуваючи за ґратами. Наприклад, цікаву «підказку» днями презентував голова Ради НБУ Петро Порошенко, заявивши, що є речі страшніші, ніж новий Майдан. «Люди, доведені до точки кипіння, можуть просто припинити платити - податки, комунальні платежі тощо. І така форма протесту може паралізувати всю державу», - зазначив він. А якщо припустити, що із закликом не платити за ЖКП і не платити податки виступить відкрито чи завуальовано Тимошенко, перебуваючи у в`язниці, – у зв`язку з тим, що можновладці розтягують держбюджет по власних кишенях? Що в такому разі чекає вітчизняну економіку, і куди ховатимуться після цього Янукович з Азаровим?..

Причому, судовий вирок для Тимошенко не врятує Януковича в майбутньому. Оскільки ті самі українські суди, які зараз її «посадять», потім, після відставки Януковича, її повністю реабілітують.

Але на цьому пригоди Януковича і людей з його близького оточення, безперечно, не закінчаться, оскільки вони перейшли вже безпечну для себе межу. «Риючи яму іншому, сам в неї потрапиш», - попереджав з цього приводу Козьма Прутков.

Олег Литовченко