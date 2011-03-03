"Мотор Січ" придбає Вінницький авіазавод

ВАТ "Мотор Січ" придбає державне підприємство "Вінницький авіаційний завод" і налагодить на ньому ремоторизацію вертольотів "Мі-2".

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Вінниці повідомив голова Ради директорів "Мотор Січі" В’ячеслав БОГУСЛАЄВ.

«Економіка на Вінницькому авіазаводі склалася не кращим чином, і Міністерство промислової політики вирішило піти шляхом банкрутства підприємства. У результаті цього приблизно через півроку підприємство у Вінниці стане повноправною частиною "Мотор Січі". У нас вже є дев`ять заводів, Вінницький стане десятим. Ми могли піти іншим шляхом – викупити це підприємство, але за цим стоїть ціла низка процесуальних моментів, пов`язаних з судами, скаргами, оспорювання тощо. Тому більш чистий і швидший варіант – через банкрутство», - повідомив В.БОГУСЛАЄВ.

Він також відзначив, що Президент поставив завдання: заповнити підгалузь авіаційної промисловості, якої не вистачає, і організувати конструкторське бюро, яке проектуватиме і супроводжуватиме свої вертольоти, і негайно розпочати ремоторизацію існуючої вертолітної техніки в українській армії.

«Попутно ми вивчили ринок цивільних вертольотів і зрозуміли, що сьогодні найбільш затребувані у світі вертольоти, розмірність яких така, як у Мі-2, – 4-6 тонн злітної маси. Для цього ми відкрили своє конструкторське бюро, яке має право займатися модернізацією і ремоторизацією вертолітної техніки», - повідомив В.БОГУСЛАЄВ.

Він відзначив, що підприємство вже одержало ряд технічних завдань на "Мі-2".

«Ми вже одержали технічне завдання на наші "Мі-2" від Міністерства надзвичайних ситуацій, найближчим часом одержимо ТЗ від Міністерства оборони, від Міністерства внутрішніх справ і Департаменту лісового господарства. Таким чином, ми матимемо чотири тверді замовлення на виготовлення вертольотів під санітарні, під патрульні, під пожежні, під вахтові варіанти використання "Мі-2», - повідомив В.БОГУСЛАЄВ.

Вертолітна програма складатиметься з чотирьох етапів. Перший – це модернізація і заміна двигунів на вертольотах Мі-2. Другий етап – більш глибша модернізація (зміна форми фюзеляжу, винесення паливних баків за межі салону вертольота, заміна редуктора). Третій – це розробка і сертифікація власної модифікації вертольота Мі-2МСБ2 і четвертий – запуск складання цього типу вертольота тут, у Вінниці. Розробку вертольота планується завершити цього року, щоб до кінця року вже одержати сертифікат на нього.

На всю програму потрібно близько 80-100 мільйонів доларів, і вона буде розрахована на 7 років. За підсумками реалізації програми «Мотор Січ» розраховує вийти на випуск 15-20 вертольотів Мі-2МСБ2 щомісяця. Орієнтовна ціна такого вертольота становитиме 9 млн. грн., при тому що аналогічний вертоліт російського складання коштує близько 3,5-4 млн. доларів.

Крім того, наступного тижня ряд працівників "Вінницького авіаційного заводу" поїде на основний завод у Запоріжжі для проходження необхідного навчання.

До кінця березня до Вінниці будуть доставлені перші два вертольоти, які проходитимуть ремоторизацію, які мають бути готові до експлуатації вже в травні.

Як повідомляв УНІАН, Вінницька обласна державна адміністрація в особі голови облдержадміністрації Миколи ДЖИГИ і Відкрите акціонерне товариство "Мотор Січ" в особі голови Ради директорів В’ячеслава БОГУСЛАЄВА підписали меморандум про проведення спільних робіт з ремоторизації вертольотів "Мі-2" державним підприємством "Вінницький авіаційний завод" і ВАТ "Мотор Січ".

Довідка УНІАН. Запорізьке ВАТ “Мотор Сич” - одне з найбільших підприємств у світі з випуску авіаційних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок. До складу ВАТ “Мотор Січ” входять структурні одиниці, розташовані на території України: Запорізький моторобудівний завод, Запорізький машинобудівний завод ім. Омельченка, Сніжнянський машинобудівний завод, Волочиський машинобудівний завод, авіакомпанія «Мотор Січ».