Жити стало краще? Вустами пані Акімової говорить влада

На одному з телеканалів, в популярному шоу, в якому взяли участь світочі української політичної думки і «телеглядачі в студії», шановний економіст Ірина Акімова заявила, що за останні 20 років в Україні «загалом краще в чомусь стало жити всім» і немає сьогодні «дефіциту і черг».

Якби не проста обставина, що слова вимовлені першим заступником глави Адміністрації президента, яка як раз і є «креативним директором» економічної політики країни, то навряд чи ми всі, обивателі, звернули б увагу на цю очевидну брехню чиновниці.

Але вустами пані Акімової говорить сама влада. І це мова обману, тривіального шарлатанства і маніпулювання суспільною свідомістю. А значить, відповідальність за такі містифікації лежить не на конкретних людях, які озвучують ідеї потьомкінських сіл і вважають нас із вами дурнями, а на всій команді президента України.

І це не фрейдистська обмовка нашого українського Конрада Аденауера в спідниці. У тому, що «жити стало веселіше», думає не тільки Ініна Акімова. Раніше, на іншому телешоу прем'єр-міністр українського уряду замилював очі і розповідав про те, що він нещодавно побував у Фінляндії, переконував нас, що не все у них там благополучно, і «прості люди теж там гроші рахують». Микола Азаров лише забув сказати, що ВВП на душу населення в країні Суомі $ 29000, а в Україні (до кризи) $ 6300.

У зв'язку з доленосними для народу відкриттями названих чиновників, хочу згадати, що у Програмі КПРС, яку прийняли в 1961 році, була фраза, яка висіла на всіх радянських стовпах: «Все в ім'я людини, все для блага людини». Лицемірство цього комуністичного перла відразу ж знайшло відображення в народному фольклорі. Був на цю тему й анекдот. «Чукча побував у Москві, і, повернувшись додому, розповідає: все для людини. Все для людини. І чукча бачив цю людину ».

Було б дуже цікаво, щоб і пані Акімова озвучила публічно весь список тих, кому в Україні «стало загалом краще жити». Хоча, в принципі, недавній список найбагатших у журналі «Форбс» відкрив нам таємницю українського Ельдорадо.

Той світ в Україні (назвіть його «суспільний лад»), який, у тому числі й за останній рік, побудований і за вашої допомоги, пані Акімова, насправді звичайний вестернізм. Тільки ми, Україна, як свого часу пояснював філософ Олександр Зінов'єв, ні до якого комунізму західного зразка не рухаємося.

В Україні ваша влада, пані Акімова, створила райські умови гарантованого доходу для тих, хто не є виробниками матеріальних цінностей і послуг, і для домінування приватного підприємництва як найефективнішого засобу експлуатації людей нічого не залишаючи їм натомість.

Панове українські мільярдери і мільйонери! Ділитися треба! У США благодійність багатих більша, ніж бюджет країни!

Звернуся ще раз до радянської новомови. У Микити Хрущова була улюблена цитата: «Ми будемо і надалі» ... Ось і я думаю, що пані Акімова «буде й надалі» вважати, поглядаючи з вікна своєї чиновницької машини на відсутність черг біля київських гастрономів на Хрещатику, що «загалом народ став жити краще».

Не можу не згадати свою сусідку, самотню бабу Варю, яка мене в дитинстві частувала козячим молоком і окрайцем свіжого білого хліба. Сьогодні вона вже відійшла в інший світ, але перед смертю пам'ятаю, розповідала: «Життя нині важке. Прийшла з лікарні, вдома нічого, крім солі. Навіть під час війни було краще».

Віктор Тимошенко