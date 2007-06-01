На узбережжі Азовського моря з цирку втік крокодил

У Маріуполі на узбережжі Азовського моря рятувальники проводять роботи по вилову крокодила, який втік з цирку.

Як повідомили УНІАН в головному облуправлінні МНС, 17 травня 2007 року до Маріуполя з гастролями приїхав цирк "Шапіто". В одному з номерів брав участь нільський крокодил завдовжки 1 метр. Вдень 31 травня артисти цирку проводили рекламну акцію на узбережжі Азовського моря. У показових виступах брав участь і цей крокодил. В ході акції працівники цирку виявили, що крокодил зник. Вони повідомили про це працівників МНС.

Зараз пошуки крокодила на узбережжі тривають.