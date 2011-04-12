Москва готує Києву подвійний обман

Головна мета сьогоднішнього візиту російського прем`єр-міністра Володимира Путіна до Києва очевидна. Він хоче умовити керівництво України відмовитися від планів форсованого зближення з Європою і вступити найближчим часом у Митний союз, у якому зараз перебувають Росія, Білорусь і Казахстан.

Відомо також і те, яким головним аргументом глава уряду Росії переконуватиме українську сторону. Основним козирем Кремля стане обіцянка істотного зниження ціни на російський газ для Києва.

Про конкретні параметри можливого здешевлення російського газу для України розповів 7 квітня на форумі «ПЕК Росії в XXI столітті» заступник глави правління ВАТ «Газпром» Валерій Голубєв. «Україна при рівні споживання в 40 млрд. куб. м газу могла б виграти 8 млрд. дол. на рік», - заявив він тоді.

Проте ця обіцянка є обманом, у чому легко переконатися, якщо провести деякі розрахунки.

Ціна російського природного газу для України складала в IV кварталі минулого року 252 дол. за тисячу кубометрів, а в I кварталі 2011 року – 264 дол. З урахуванням подорожчання нафти очікується, що середня ціна імпортного газу досягне цього року 280 дол. за тисячу кубометрів (найгірший прогноз – 300 дол.).

Якщо відштовхнутися від середньорічної ціни російського газу в 280 дол., то виходить, що Україні доведеться заплатити «Газпрому» в 2011 році за 40 млрд. кубометрів імпортованого газу 11, 2 млрд. дол.

Віднімаючи названі Голубєвим 8 млрд. дол. «економії», виходимо на 3,2 млрд. дол. – розмір оплати України за російський газ. Якщо розділити цю суму на 40 млрд. кубометрів, то виходить, що Росія готова продавати Україні газ всього за 80 дол. за тисячу кубометрів.

Але така ціна – нереальна! Оскільки навіть усередині Росії середня ціна на газ складе в нинішньому році 92 дол. за тисячу кубометрів. А ще ж потрібно врахувати витрати на транспортування газу до російсько-українського кордону.

Можливо, в «Газпромі» «забули» про знижку на газ у розмірі 30%, але не більше 100 дол. за тисячу кубометрів, яку виклопотав для себе український уряд минулого року в Харкові? Але Києву ж як не враховувати її, якщо натомість довелося пролонгувати на 25 років дію угоди між Україною і РФ про перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму?..

Тобто, озвучені представником «Газпрому» 8 млрд. дол. економії для України щодо імпорту російського газу – це неправда.

Але це не єдиний обман. Росія мовчить про ще одну важливу обставину, яка перекреслює взагалі вигоди України за цінами на імпортний газ вже в найближчій перспективі.

Справа в тому, що в квітні 2010 року зі згоди російського уряду «Газпром» прийняв рішення про перехід на формування цін на газ усередині Росії на основі формули. Вони припускають встановлення тарифів за принципом рівної прибутковості поставок газу на зовнішній і внутрішній ринки після 2013 року.

У зв`язку з цим ціни на газ, який видобуває «Газпром», від початку 2011 року виросли для промислових споживачів РФ в середньому на 15%. Планується зростання ціни також на 2012, 2013 і 2014 роки з тим, щоб, вже починаючи з 2014 року, внутрішні ціни на газ у Росії порівнялися з світовими. Такі вимоги СОТ, куди Росія теж дуже хоче вступити.

А раз так, то якщо Україна й отримає якусь знижку на російський газ в обмін за приєднання до Митного союзу, то ця знижка істотно зменшуватиметься з кожним роком, а через три роки її не стане взагалі.

Таким чином, Москва вдається зараз до відвертого обману. Вступивши в Митний союз, Україна одержить навіть на початку набагато меншу вигоду від зниження ціни на газ, ніж зараз обіцяє російський уряд. А в найшвидшому майбутньому ця вигода узагалі випарується.

То чи варта шкурка вичинки? Тим більше, якщо врахувати, що Москва від початку веде нечесну гру?..

Аркадій Кашуба